A Coordenadoria da Mulher de Caxias do Sul, em parceria com o projeto Todas Seguras, do Grupo Brinox, lança o primeiro curso de Formação em Vendas. A iniciativa é voltada para todas as mulheres. A ideia é oportunizar independência financeira, com melhor qualificação para ingressar no mercado de trabalho ou conseguir voltar à trabalhar fora. Para participar não precisa ser atendida pelo Centro de Referência da Mulher CRM).