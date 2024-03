Um produtor rural de Nova Araçá, na Serra, deve receber uma indenização de R$ 91,8 mil do Banco Central, de acordo com a 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves. Conforme decisão do juiz André Augusto Giordani publicada no domingo (25), o agricultor tem direito ao pagamento após não receber a cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). A política do governo federal foi criada para auxiliar pequenos e médios produtores em caso de prejuízos em plantações ou rebanhos por fenômenos naturais, pragas ou doenças.