O frei Isaías Osébio Borghetti, 87 anos, morreu por volta das 2h desta segunda-feira (5), na Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul. Natural de Marques de Souza, ele nasceu no distrito de Bela Vista do Fão em 14 de agosto de 1936. Ele morreu em decorrência de complicações do mal de Parkinson, doença diagnosticada ainda em 2018.