Crianças e adultos de todas as idades podem participar de mais uma edição do Festival Téti na Colônia, neste domingo (11), em Santa Lúcia do Piaí. A iniciativa é da Cali Gestão Cultural, que busca proporcionar uma imersão na cultura italiana gratuita, com passeios pelo interior de Caxias do Sul, em parceria com a Festa da Uva 2024, em locais que recebem as Olimpíadas Coloniais.