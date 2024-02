O desmonte de rochas na Rodovia dos Romeiros, em Farroupilha, deve se iniciar às 13h30min desta quarta-feira (7), ocasionando um bloqueio total da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A detonação tem como objetivo dar sequência às obras da pista de caminhada dos devotos. O bloqueio total tem previsão de liberação para as 15h. Após a liberação parcial, a empresa trabalhará em meia pista até a limpeza total da via.