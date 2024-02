Já previsto no calendário oficial do parque, o Skyglass, atração turística em Canela, fecha de forma temporária para o público a partir desta segunda-feira (14). A interrupção nas visitas se dá para que sejam feitos serviços de manutenção preventiva no parque, como inspeções em toda a estrutura de aço e nos componentes da estrutura metálica da plataforma, além de pintura e limpeza. O mirante tem previsão de volta para 1º de março, com funcionamento das 9 às 18h.