No vaivém de crises e oportunidades de crescimento na economia da Serra gaúcha, um dos segmentos que mais têm sofrido e buscado alternativas para, além de sobreviver, se sobressair, é o do leite. A importação de produtos oriundos de países do Mercosul e a consequente dificuldade de concorrência no preço, a queda no número de produtores no Rio Grande do Sul, além do baixo valor pago à cadeia leiteira são alguns dos desafios enfrentados pelas famílias e empresas que vivem do setor. E também das entidades que defendem os interesses de quem ainda aposta no leite como alternativa de negócio. Seja por tradição familiar, convicção de mercado ou alternativa de iniciar um empreendimento agrícola.