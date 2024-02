Falta pouco para o início da Fenavindima, em Flores da Cunha. A celebração inicia no próximo dia 22 e segue até 10 de março, todas as sextas, sábados e domingos, no Parque da Vindima Eloy Kunz. Com isso, a corte intensifica a divulgação da festa. Nesta quinta-feira (08), o trio formado pela rainha, Paula Bebber, e pelas princesas, Bruna Marini e Caroline Foss Lovison, visitou a redação integrada da RBS em Caxias do Sul.