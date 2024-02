Os desfiles da Festa da Uva de Caxias do Sul são um sucesso na edição de 2024 — tanto que os ingressos para as arquibancadas estão esgotados. As repórteres da RBS TV Michelle Pértile e Gabriela Garcia foram convidadas a participar do corso alegórico como figurantes na comunidade de Santa Lúcia do Piaí. Elas desfilaram na ala dos Distritos.