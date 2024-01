Temporais com chuva intensa, estragos e alagamentos, em Caxias do Sul, estão virando rotineiros devido à atuação do El Niño. Uma consequência curiosa é o maior volume de placas veiculares que estão sendo perdidas quando a água fica volumosa nas vias. Desde setembro até esta quinta-feira (4), a Fiscalização de Trânsito já recolheu 31 placas.