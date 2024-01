Até o início da tarde desta segunda-feira (1º), o trânsito fluía de forma constante, mas sem grandes congestionamentos na Rota do Sol (RS-453). O maior movimento é esperado no sentido Litoral Norte-Serra para o final da tarde. Até as 13h30min, 4.440 veículos já haviam retornado do feriadão pela rodovia. No final da manhã, a média era de 24 carros por minuto em direção a Caxias do Sul. À tarde, por volta das 14h30min, a média já era de 32 veículos por minuto. A capacidade da Rota do Sol, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), é de 30 veículos. Não ocorreram acidentes graves registrados pela polícia.