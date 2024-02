Após dois meses de interdição por conta de uma queda de barreira, a Estrada Municipal José Casal, que conecta a região da Linha 30 a São Luiz da 9ª Légua, no interior de Caxias do Sul, teve o tráfego de veículos restabelecido. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), a via precisou passar por um estudo geológico, para que os reparos fossem feitos