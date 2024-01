Um rapaz identificado como Jean Marcelo Ragnini, de 28 anos, morreu após um acidente no km 12 da RS-446 em Carlos Barbosa, ocorrido no início da noite de sábado (27). A colisão envolveu a motocicleta Kawasaki que era pilotada por Jean e um Peugeot 308, cujos ocupantes não se feriram. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.