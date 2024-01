Após dois anos tendo aulas em um prédio alugado distante quase oito quilômetros de onde moram, os mais de 200 estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Laurindo Luiz Formolo passarão a estudar mais próximo da comunidade do bairro São Ciro no ano letivo de 2024. A instituição funcionará de forma definitiva no antigo seminário dos Padres Paulinos, atrás da igreja da Paróquia São Ciro, em Caxias do Sul, como havia sido anunciado anteriormente. A mudança foi oficializada nesta segunda-feira (8).