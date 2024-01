Um adulto do sexo masculino, morador do bairro Marechal Floriano, em Caxias, é o primeiro caso do ano de transmissão local de dengue autóctone, ou seja, contraído na própria cidade. A doença foi confirmada no último domingo (21) e informada nesta terça (23) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Segundo a pasta, a pessoa que contraiu a doença não tem histórico de viagem para outras localidades e não precisou de internação hospitalar.