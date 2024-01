A agência do Tudo Fácil de Caxias do Sul, disponibiliza 160 vagas diárias para a confecção de novas carteiras de identidade. Ela é realizada pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) na agência, localizada na Av. Rio Branco, 425, dentro do Bourbon Shopping, no bairro São Pelegrino. Neste momento, não é obrigatória a troca para o novo modelo, já que o antigo tem validade até 2032. Quem precisar do serviço deve agendar através do site rs.gov.br ou por este link.