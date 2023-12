O Skyglass Canela completa três anos de atividades neste domingo (17). Para celebrar a data, o parque apresenta programação especial no final de semana, começando neste sábado (16), com apresentação do Coral Infanto Juvenil Arte Maior, de Joinville. Liderado pela diretora e professora Katia Siqueira, mais de 160 vozes se apresentarão a partir das 11h30min.