As inscrições para as turmas de 2024 do ensino a distância da EJA, que oferece formação gratuita no Ensino Médio para jovens e adultos, estão abertas. Durante os três semestres de curso, os alunos também terão aulas para qualificação profissional em Produção Cultural. O projeto do Sesc conta com 30 vagas em Caxias do Sul, e o início das aulas está previsto para 11 de março de 2024.