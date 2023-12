Até as 11h30min desta sexta-feira (29), 6.420 veículos tinham saído da Serra Gaúcha em direção ao Litoral Norte pela Rota do Sol, segundo levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Não houve registros de acidentes de trânsito e não há pontos de bloqueio na RS-453.