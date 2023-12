O corpo de William Lodi, morto em um acidente de trânsito no mês passado na Austrália, chega na noite desta sexta-feira (15) a Caxias do Sul. Enfermeiro de 36 anos, o caxiense morreu no dia 9 de novembro, após colidir a motocicleta que conduzia em um veículo na rodovia de St. Peters, no interior de Sydney.