Depois de 16 dias, o Corinthians vai reencontrar sua torcida na Neo Química Arena. E o goleiro Hugo Souza espera que a "parceria com as arquibancadas" volte a ser decisiva diante do Cruzeiro, às 11 horas desta quarta-feira, para a equipe girar a chave e trocar a meta. Ganhar significa esquecer de vez a luta contra o rebaixamento e começar a sonhar por vaga na Libertadores.