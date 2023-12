A Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) negou, no final da tarde desta quinta-feira (21), o fechamento do zoológico da instituição. A informação foi divulgada por meio de nota enviada ao Pioneiro. O encerramento das atividades do local havia sido informado pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, na quarta-feira (20). Rech voltou atrás nesta quinta-feira e disse à reportagem que se excedeu ao falar sobre o tema.