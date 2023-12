Um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (27) provocou a queda de um poste de energia elétrica na Rua Tronca, entre as ruas Henrique Dias e Visconde de Taunay no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Como uma equipe da Rio Grande Energia (RGE) trabalha na troca de poste nesta manhã, o trânsito de veículos está bloqueado neste trecho. Também há semáforos desligados e moradias e comércios sem energia elétrica devido à troca do poste.