A campanha Dia de Doar, que começou no dia 28 de novembro, teve como objetivo promover a doação ao redor do Brasil. Em Gramado, o Dia de Doar, foi realizado no 28 de novembro, com diversas ações e atividades envolvendo a sociedade. A campanha deste ano, após ser prolongada em cinco dias, se encerrou na última quarta-feira (20), superando as expectativas de arrecadação. A campanha totalizou 4 toneladas de ração.