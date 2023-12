Na manhã desta terça-feira (19), Michel Zamboni, 35 anos, morreu enquanto fazia manutenção em um trator. O acidente aconteceu por volta das 7h, na comunidade de Santa Juliana, em Mato Perso, no interior de Flores da Cunha. De acordo com a delegada Suélen Breda Panizzon o caso está sendo tratado, inicialmente, como acidente de trabalho. Porém, o laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) é que deve confirmar a causa da morte.