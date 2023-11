O trânsito na RS-122 entre Caxias do Sul e Flores da Cunha está parcialmente bloqueado por causa de uma carreta com toras de madeira que tombou sobre a ponte do Arroio Maestra no início da tarde desta terça-feira (14). De acordo com a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que atende a ocorrência, o tombamento aconteceu por volta das 13h45min, no quilômetro 83 da rodovia. A remoção da carreta teve início por volta das 17h.