Por conta do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2), alguns estabelecimentos e serviços públicos terão alterações em seus horários de funcionamento. A prefeitura de Caxias do Sul estará fechada nesta quinta e sexta-feira (3) e reabre somente na segunda-feira (6). Todas as secretarias, a Central de Matrículas, o Samae e a FAS seguem a mesma orientação.