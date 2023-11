O projeto Bit Bus - Mergulhando no Mundo da Informática foi apresentado nesta quinta-feira (9), no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A iniciativa pretende exibir na universidade, a partir de março de 2025, um ônibus que será utilizado como museu tecnológico itinerante e, também, para ensinar os estudantes de maneira imersiva. Até lá, displays e oficinas serão apresentados em escolas, contando sobre a iniciativa.