Em comitiva no Rio Grande do Sul, o governo federal, por meio do ministro Paulo Pimenta, anunciou nesta quinta-feira (30) um repasse de R$ 2,3 milhões a três municípios da Serra, atingidos pelas chuvas intensas dos últimos meses. Gramado, Nova Bassano e Picada Café devem receber a verba, que varia de R$ 250 mil a R$ 1,45 milhão. O anúncio foi feito em entrevista no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre.