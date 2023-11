Neste fim de semana, a Serra está repleta de atrações para todos os gostos. Em Antônio Prado, acontece a 8ª edição da FenaMassa, na Praça Garibaldi, em frente ao Centro Histórico do município. Em Caxias do Sul, destaque para o Mirage Circus, instalado nos Pavilhões da Festa da Uva, com espetáculos de terça a domingo. Ainda em Caxias, com o tema Brasilidades, começa neste sábado a 10ª edição do Aldeia Sesc. Nas Hortênsias, segue com as programações do 36º Sonho de Natal de Canela e do 38º Natal Luz de Gramado. Confira abaixo: