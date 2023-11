Depois de dois dias suspensas, as aulas da rede municipal são retomadas nesta quarta-feira (22), em Gramado, conforme a Secretaria Municipal da Educação. Em nota divulgada nesta terça (21), a assessoria da pasta explica que, apesar do retorno, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Pedro Zucolotto, que está localizada no bairro Três Pinheiros, segue interditada.