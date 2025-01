Saiba valores e como comprar ingressos para o jogo do Juventude contra o Inter no Beira-Rio

Torcida jaconera no Estádio Beira-Rio. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude enfrenta o Inter, neste sábado (25), às 16h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O valor do ingresso para a torcida jaconera é de R$ 100 e R$ 50 (meia-entrada).

Os ingressos podem ser adquiridos de forma on-line até às 17h30min de sábado, dia do jogo. A bilheteria física está instalada no container atrás do Centro de Eventos, com acesso pela Rua Nestor Ludwig, e funcionará nesta sexta-feira até 18h, e no dia da partida até às 17h30min.

Por orientação da segurança do Inter e da Polícia Militar, os torcedores alviverdes deverão chegar ao Beira-Rio com máxima antecedência possível. O acesso dos jaconeros se dará pelo portal localizado na Rua Nestor Ludwig. Os portões serão abertos às 14h30min.

O Juventude estreou com vitória no Gauchão. O time de Fábio Matias derrotou o Ypiranga, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, com dois gols de Gilberto. Já o Inter ficou no empate em 2 a 2 com o Guarany, em Bagé,

O Verdão está no grupo C com São Luiz, Brasil-Pel e Monsoon. O Colorado está no B, com Caxias, Ypiranga e Pelotas.