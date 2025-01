Caxias seguirá com desfalques para jogo diante do Grêmio

Meia Tomas Bastos pode ficar de fora da segunda rodada diante do Grêmio. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco do Caxias se reapresentou nesta sexta-feira (24) após vencer o Monsoon pelo placar de 1 a 0, com gol de Nicholas. O grupo foi reavaliado para o duelo contra o Grêmio, domingo (26), às 20h30min, em Porto Alegre.

Existe a possibilidade de o time da estreia ser repetido na capital. O último treino será na tarde deste sábado, no CT Baixada Rubra. A ideia do técnico Luizinho Vieira é ter a mesma postura atuando fora de casa, independentemente do tamanho do adversário. O Caxias não quer ficar na defesa diante do Grêmio.

Na estreia do Estadual, o treinador não contou com cinco atletas. Os volantes Vini Guedes e Mantuan ficaram de fora. O primeiro trabalhou nesta sexta com elenco. Assim, pode figurar no banco. O segundo nem treinou com bola neste ano. Ele apenas correu no gramado na reapresentação.

O zagueiro Allan sofreu uma forte pancada no joelho esquerdo, mas vinha treinando entre os reservas. Envolvido na forte dividida, o atacante Calyson também é dúvida, mas a tendência é que siga como desfalque. Ele está na transição física.

MEIA

A grande dúvida está no meia Tomas Bastos. Experiente, o atleta foi sacado do jogo de estreia horas antes, no treino, após sentir novamente um desconforto na panturrilha. A tendência é que fique à disposição para a terceira rodada, diante do Brasil, no Centenário. Nesta sexta, o armador trabalhou na academia.

— Tem que ter cautela por algumas peças para não perder. Hoje, uma lesão está praticamente fora da competição. Principalmente na parte muscular. Todos eles fizeram os exames e a gente vai tratar com cautela, mas também são jogadores muito importantes dentro do contexto. Se não for agora, na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas, o mais rápido possível, o DM vai trabalhar para colocar eles em condições — comentou Luizinho Vieira, técnico do Caxias.