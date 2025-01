Caxias Basquete enfrenta o Pato em busca da recuperação após duas derrotas

Equipe da Serra busca a recuperação no NBB. Gabriel Trindade Pinto / Caxias Basquete,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete entra em quadra, nesta segunda-feira (20), 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco-PR. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa vem de uma sequência de duas derrotas seguidas.

Na rodada anterior, o time da Serra fez um confronto emocionante e perdeu por um ponto para o União Corinthians em Santa Cruz do Sul, por 78 a 77. Antes, havia perdido em casa para o Unifacisa por 78 a 65. A última vitória foi no dia 27 de dezembro diante do Fortaleza, no Ginásio do Sesi, 73 a 70.

A campanha do Caxias Basquete tem até o momento 20 jogos com cinco vitórias e 15 derrotas, um aproveitamento de 25%. Já o Pato tem sete vitórias e 14 derrotas com 28% de aproveitamento na competição. O time paranaense vem de três resultados negativos seguidos.

O próximo jogo em casa do Caxias Basquete será no dia 4 de fevereiro, diante do Vasco, no Ginásio do Sesi.