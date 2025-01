Adversário do Caxias define novo técnico antes da estreia no Gauchão

China Balbino, 45 anos, é o novo técnico do Monsoon. Porthus Junior / Agencia RBS

O Monsoon, adversário do Caxias na estreia do Gauchão, definiu o novo técnico para a disputa da competição. Faltando seis dias para o primeiro jogo, China Balbino, 45 anos, foi confirmado como treinador da equipe da zona sul de Porto Alegre. A informação é do ge.globo/rs.

O profissional chega para substituir Bruno Coutinho, que pediu demissão na última quarta-feira. Na próxima quinta-feira (23), o time grená enfrenta o Monsoon, às 19h, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

China Balbino treinou o Esportivo na reta final da Divisão de Acesso do ano passado. Também em 2024, trabalhou no São José no Gauchão.

O ex-zagueiro tornou-se treinador no Caxias de Joinville. Comandou juvenil, juniores e profissionais. Depois, foi auxiliar na Chapecoense e no Cruzeiro de Cachoeirinha. Em 2014, foi contratado pelo São José para ser auxiliar do técnico Gilson Maciel. Ainda trabalhou com Thiago Gomes. Após a saída do treinador, China foi efetivado e tornou-se campeão da Copa Valmir Louruz e da Super Copa.

Além disso, teve passagens ainda pelo Glória, Atlético Tubarão-SC, Hercílio Luz-SC e Aimoré.