Caxias Basquete tenta encerrar sequência negativa contra o Franca

Time do pivô Vini Chagas cometeu erros ofensivos que decretaram a derrota para o Bauru no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias Basquete volta à quadra do Ginásio do Sesi, nesta quinta-feira (5), às 20h30min, para encarar o Franca. De quebra, o time de Rodrigo Barbosa tenta acabar com a série de cinco jogos sem vitória na competição.

A última ocorreu na terça-feira (3) diante do Bauru. O time fez mais um jogo de altos e baixos e, sem eficiência nos minutos finais, acabou derrotado por 71 a 66.

— Nós caímos muito no segundo tempo ofensivamente. Claro que também em relação à imposição física do adversário, na questão de defender forte, de nível de contato do jogo, não é à toa que eles são o terceiro no campeonato, então, assim, é ruim perder, sim, mas entendemos que isso também faz parte desse processo de construção do time — avaliou o treinador.

Leia Mais Caxias Basquete cai diante do Bauru e sofre sua quinta derrota seguida no NBB

Com o resultado, a campanha do Gambas na competição é de três vitórias e nove derrotas, na 17ª colocação. Já o Franca estã na nona posição da tabela, com sete vitórias e seis derrotas.

— O Franca está com alguns jogadores lesionados, que fazem bastante diferença, e eles estão sentindo isso no campeonato, tanto que tem uma campanha mediana, no sentido de vitórias e derrotas. Mas é um jogo muito difícil, porque tem jogadores assim como o Bauru, com muita experiência, e com uma condição física que acaba fazendo com que exista uma imposição muito grande do adversário durante o jogo. Os jogadores mais jovens, fisicamente, ainda não estão preparados para um jogo de contato — destacou Rodrigo Barbosa.

A partida entre Caxias Basquete e Franca terá a cobertura da Gaúcha Serra, nos 102.7 e no app de GZH, opção Serra. O Sportv também anuncia a transmissão do confronto.