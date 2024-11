Foram cinco dias intensos. Pouco tempo, mas o suficiente para o técnico Fábio Matias conhecer de perto o elenco alviverde. E neste sábado (2), às 18h30min, a estreia do treinador será diante do Fortaleza, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo comandante terá a missão de reencontrar os resultados positivo. O Ju não vence há cinco rodadas.