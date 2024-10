O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) divulgou na noite desta terça-feira (23) uma nota oficial esclarecendo a polêmica envolvendo o meia Nenê, do Juventude. Ou se explicando sobre o assunto. O atleta foi retirado pelo clube da partida contra o Palmeiras, no último domingo, por causa de uma "pendência" que constava no sistema do tribunal.