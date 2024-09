Uma boa notícia ao técnico do Juventude. Jair Ventura ganhou mais opções para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians. A partida será na próxima quarta-feira (11), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para chegar nas semifinais, o Papo joga pelo empate, pois venceu a partida de ida, no Estádio Alfredo Jaconi, por 2 a 1.