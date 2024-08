Com mudanças Notícia

Com estreia na zaga, Caxias está definido para enfrentar o Ferroviário

Time do técnico Thiago Gomes terá retornos importantes para o confronto válido pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. Partida inicia às 19h30min, no Estádio Centenário

10/08/2024 - 18h37min