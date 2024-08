Ninguém imaginava que a volta do Caxias à Série C em 2024 fosse carregada de tanto sofrimento até o final da primeira fase da competição. Antes do campeonato iniciar, o discurso de todos no estádio Centenário era de classificar o clube entre os oito melhores para a etapa seguinte. Mas o cenário que se vê, faltando três rodadas para o fim do turno, é de muita preocupação.