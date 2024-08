No jaconi... Notícia

Centroavante comemora primeiro gol pelo Juventude e fala sobre adaptação

Alviverde venceu o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, pelo placar de 3 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi. Partida contou com gol de Ronie Carrillo

11/08/2024 - 14h52min