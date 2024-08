Muitos problemas Notícia

A lista de desfalques do Juventude antes de enfrentar o líder do Brasileiro

Time pode ter mais de seis nomes fora do confronto importante com o Botafogo, primeiro colocado da Série A. Duelo será após o alviverde eliminar o Fluminense e chegar às quartas de final da Copa do Brasil

09/08/2024 - 17h29min Atualizada em 09/08/2024 - 19h33min