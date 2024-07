Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 16h no estádio Castelão, no Ceará, e terá transmissão do Futebol da Gaúcha na Atlântida Serra, 105.7 FM e pelo aplicativo GZH, opção Serra.