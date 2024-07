A 11ª rodada da Divisão de Acesso teve sequência neste domingo (30). No Estádio das Castanheiras, o Brasil-Far venceu o Glória pelo placar de 1 a 0, com gol de Diego Hoffmann, aos 47 minutos da primeira etapa. Foi a primeira derrota do time de Vacaria na competição, que é líder do Grupo A com 26 pontos. Já a equipe de Farroupilha ficou na 4ª colocação do grupo com 15 pontos.