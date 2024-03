Mais uma página triste do futebol, e da sociedade em si, ocorreu durante a partida entre Juventude e Inter, pelas semifinais do Gauchão 2024, em Caxias do Sul. A Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul prendeu um torcedor do Juventude, suspeito de cometer injúria racial contra um torcedor do Inter, no Alfredo Jaconi.