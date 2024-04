O time do Juventude está definido para encarar o Grêmio, neste sábado (30), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pelo confronto de ida da final do Gauchão 2024. O técnico Roger Machado contará com a volta do lateral-direito João Lucas. O atleta se recuperou de dores no joelho direito. Ela desfalcou o time no jogo de volta diante do Inter, pelas semifinais do Estadual.