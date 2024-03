A Copa do Brasil já é página virada no Estádio Centenário. O Caxias só pensa nos confrontos contra o Grêmio pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2024. E a boa impressão deixada no empate com o Bahia serve de inspiração para a equipe grená tentar algo mais diante do Tricolor no confronto de ida, no sábado, às 16h30min, em Caxias do Sul.