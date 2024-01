Para a largada no Gauchão contra o Grêmio, no sábado (20), o Caxias vai contar com a experiência de um jogador que conhece bem os caminhos para se chegar a uma boa campanha na competição. Aos 33 anos, o volante Elyeser é um dos cotados a iniciar a partida no meio-campo grená. E o jogador tem na lembrança um jogo marcante diante do Tricolor. Em 2017, Elyeser esteve em campo na vitória grená por 2 a 1, no Estádio Centenário.