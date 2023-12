Reforço para a lateral direita em 2024, Matheus Rocha chega em Caxias do Sul com o desejo de refazer o caminho que conduziu o técnico Gerson Gusmão ao sucesso no Estádio Centenário. O treinador deixou o Floresta-CE nesta temporada para se tornar o comandante do acesso nacional do clube à Série C.